60 депутатов Европарламента выступили в защиту Серебренникова

Почти 60 депутатов Европарламента написали обращение, в котором выразили свое мнение о том, что процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым является «политизированным». Об этом сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

В обращении, которое адресовано президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву, сказано, что дело против Серебренникова направлено «на подавление художника, чье отношение и работа открыто критикуют большую часть происходящего в России» (цитата по агентству 15min.lt).

Они попросили российские власти отпустить режиссера и отозвать предъявленные ему обвинения.

В среду, накануне отправки обращения, подписавшие его политики организовали в здании Европарламента в Страсбурге акцию поддержки Серебренникова. Они держали в руках плакаты с надписью «Свободу Кириллу Серебренникову».

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения не менее 68 млн руб. государственных средств, выделенных на проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда пригласил на работу своих знакомых (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). Как считают в СКР, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту, на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле они перечислялись на счета фирм, подконтрольных фигурантам дела, и тратились по их усмотрению.