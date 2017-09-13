В Большом театре надеются, что балет «Нуреев» будет

Балетную труппу Большого театра пополнили 22 артиста Артем Коротаев / ТАСС

На сборе труппы Большого театра кратко выступил министр культуры Владимир Мединский, поблагодаривший коллектив за творческий труд, благодаря которому театр может похвастаться рекордным внебюджетным заработком. Его уточнил генеральный директор театра Владимир Урин: 2,1 млрд руб. против 1,4 млрд в 2014 г. Те же мотивы, хотя и со сниженным пафосом, были проведены в показанном труппе фильме-капустнике. Посмотрев его, руководитель балета Большого театра Махар Вазиев пришел к выводу, что основные доходы Большому приносит не балет, а опера, и в едкой форме попросил Урина освободить труппу от лямки новогодних «Щелкунчиков».

Оба руководителя выразили ни в коем случае не уверенность, но надежду, что скандально отмененный балет «Нуреев» все же будет станцован в наступающем сезоне. Для этого Урин должен встретиться с находящимся под домашним арестом режиссером Кириллом Серебренниковым, о чем он официально попросил Следственный комитет России и ждет теперь письменного ответа. В устном разговоре следователь возможность встречи не исключил. На встрече, буде она состоится, Серебренников должен дать согласие на то, что его работу, уже практически сделанную, доведут до конца без него – или же режиссер попросит театр подождать, пока ситуация не разрешится.

Музыка и футбол Помимо опер и балетов Большой театр обещает концертную программу. В ней значатся, например, Вторая симфония Густава Малера и гала-концерт к открытию ЧМ-2018 по футболу.

Единственно возможное в афишной сетке время для показа «Нуреева» – декабрь. Все остальное занято репертуаром и премьерами. Балетных – четыре или пять. Это одноактная «Забытая земля» Иржи Килиана на Новой сцене, там же «Ромео и Джульетта» от Алексея Ратманского (имеющаяся версия Юрия Григоровича останется на Исторической сцене), «Анна Каренина» Джона Ноймайера, старинная «Коппелия», над которой вел работу безвременно умерший Сергей Вихарев, и, возможно, «Дочь фараона» Пьера Лакотта – впрочем, последняя может переехать на осень 2018 г. А вот новогодние «Щелкунчики» никуда не денутся.

Оперные премьеры сезона – «Альцина» Генделя в постановке Кэти Митчелл на Новой сцене (копродукция с Экс-ан-Провансом), «Пиковая дама» Чайковского от Римаса Туминаса (она заменит спектакль Льва Додина, перенесенный из Парижа), «Бал-маскарад» Верди на Исторической сцене и «Богема» Пуччини на Новой – обе в постановках итальянских дирижеров и режиссеров. А в начале сезона ожидаются «Псковитянка» Римского-Корсакова в концертном исполнении и лакомство для детей – «Карнавал животных» Сен-Санса.