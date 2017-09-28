Суд заочно арестовал фигурантку «дела Серебренникова» Воронову

Басманный суд Москвы в четверг решил отправить под арест заочно продюсера Екатерину Воронову, которая является фигуранткой по делу о мошенничестве в «Седьмой студии». В организации мошенничества обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Воронова также была объявлена в международный розыск. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко ранее говорила агентству, что она скрылась от следствия.

Воронова является бывшим исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь». Он должен был быть запущен в «Гоголь-центре» в рамках театрального проекта «Платформа», который был придуман худруком театра и создателем «Седьмой студии» Серебренниковым, но в итоге так и не вышел.

Как считает следствие, Воронова вместе с экс-генпродюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским и бывшим бухгалтером Ниной Масляевой по поручению Серебренникова и гендиректора Юрия Итина заключали фиктивные договоры с юридическими лицами и частными предпринимателями, которые якобы выполняли обязательства, связанные с организацией мероприятий в рамках проекта «Платформа».

В конце августа под домашний арест был помещен Серебренников. Он обвиняется в хищении 68 млн руб., выделенных из бюджета на проект «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает.