Урин попросил СКР разрешить встречу с Серебренниковым

Директор Большого театра Владимир Урин на сборе труппы выразил надежду, что премьера балета «Нуреев» состоится в сезоне 2017-2018 гг.

По его словам, это зависит теперь от одного человека － Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом. Или Серебренников, чья работа над балетом во многом уже сделана, разрешит продолжить работу без него, или попросит ждать, пока ситуация разрешится. Урин направил официальное письмо в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разрешить встречу с режиссером. По словам Урина, в беседе с ним следователь не исключил возможность встречи. Письменного ответа пока нет.