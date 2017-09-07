Кирилл Серебренников продолжает возглавлять «Гоголь-центр», находясь под следствием

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников не уволен с занимаемой должности, его обязанности временно исполняет заместитель, передает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

«Театр продолжает функционировать. Если руководитель не находится на рабочем месте, он в отпуске или уехал в творческую командировку снимать фильм, то на это время назначается исполняющий обязанности. На него возлагается вся полнота полномочий. Тут ничего оригинального нет, все это есть в трудовом кодексе», - пояснил он.

Серебренников находится под домашним арестом.