В генпрокуратуре ДНР рассказали о новых деталях расследования в деле крушения МН17

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщила в четверг, что у нее имеются новые сведения, которые подтверждают информацию о пуске ракеты ЗРК «Бук», сбившей Boeing 777 Malaysian Airlines, с подконтрольной Киеву территории. Об этом пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на генпрокуратуру.

«Следствие располагает новыми данными, подтверждающими факт пуска ракеты ЗРК "Бук" из окрестностей поселка Зарощинское Шахтерского района, который на момент авиакатастрофы находился под контролем украинской армии», - указывает агентство.

Начальник следственного управления генпрокуратуры Роман Белоус указал, что из-за вновь открывшихся обстоятельств в расследовании крушения авиалайнера надзорное ведомство возобновило производство по этому уголовному делу.

Boeing 777 Malaysia Airlines, который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. 28 сентября 2016 г. международная следственная группа (JIT) обнародовала предварительный доклад, в котором содержатся выводы о месте запуска ракеты, сбившей лайнер. Основной вывод международного следствия: пусковая установка комплекса ЗРК «Бук» была привезена с российской территории. 17 июля 2014 г. она сбила Boeing MH17 одной ракетой из района поселка Первомайский близ Снежного, а уже 18 июля вернулась на территорию России. Москва неоднократно говорила о предвзятости расследования.