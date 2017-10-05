Суд вернул иск родственницы Николая II к Учителю из-за «Матильды»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга решил вернуть иск родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой к студии режиссера Алексея Учителя «Творческо-производственное объединение «Рок» из-за фильма «Матильда». Об этом заявляет в четверг объединенная пресс-служба судов города, пишет ТАСС.

В Санкт-Петербургский городской суд может быть подана жалоба на определение о возврате искового заявления в течение 15 дней.

По информации суда, Куликовская-Романова отправила по почте уточненное исковое заявление, в котором от ранее указанных требований не отказалась, однако вместе с тем не сообщила необходимых дополнительных сведений.

Так, истица не уточнила, в каких именно материалах к картине, размещенных на официальном сайте объединения, содержится информация, порочащая честь и достоинство ее и семьи Романовых. Также она не представила список физических и юридических лиц, которым следует запретить распространение этих материалов, и документ, подтверждающий родство с семьей Николая II.

10 сентября стало известно, что депутат Наталья Поклонская от имени Куликовской-Романовой подала в Октябрьский суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и достоинства против Алексея Учителя. Он был оставлен судом без движения, поскольку в заявлении было необходимо устранить нарушения Гражданского процессуального кодекса.