Обыски во всех офисах «Открытой России» закончились

Обыски во всех офисах «Открытой России» закончились. Документы и оргтехника были изъяты, передает «Интерфакс» со ссылкой на менеджера основанного Михаилом Ходорковским движения Полину Немировскую.

Она уточнила, что изъяты были все предметы с символикой «Открытой России», документы, ноутбуки, телефоны и несколько портретов экс-координатора движения Марии Бароновой.

Исполнительный директор движения Тимур Валеев на данный момент находится в Следственном комитете. В ближайшее время его должны отпустить, сказала она.

Обыски проходили по 17 адресам, в том числе и в офисах, которые находились по местам прописки сотрудников «Открытой России».

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что обыски проходят в рамках «дела ЮКОСа» и связаны с зарубежным финансированием организации, признанной в России нежелательной.