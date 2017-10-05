Путин поддержал идею поднять прибавку к баллам ЕГЭ

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить с 10 до 25 баллов максимальный размер прибавки к ЕГЭ, которую может получить школьник за портфолио достижений. Эти баллы прибавляются к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.

Сейчас, например, золотая медаль оценивается в 5 дополнительных баллов, как и диплом с отличием о среднем профессиональном образовании. Золотой знак отличия физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приносит один дополнительный балл.

Глава государства в День учителя 5 октября встретился с лауреатами конкурса «Учитель года России - 2017» в Государственном Кремлевском дворце. В общении принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.