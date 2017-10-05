СМИ: Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400

Саудовская Аравия договорилась с российской стороной о покупке ракетных систем С-400 в четверг, во время официального визита короля Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда в Москву, передает Al-Arabiya со ссылкой на источники.

В результате сделки королевство получит «одну из самых современных платформ противоракетной обороны в мире», сообщил телеканал. О том, что соглашение на поставку С-400 достигнуто, рассказал РБК источник в российском «Алмаз-Антее». По его словам, еще год назад никто и не думал, что у России будет пять контрактов, в том числе соглашение с саудитами.

Днем в четверг, 5 октября, вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал о том, что Саудовская Аравия заинтересована в покупке российского комплекса С-400.