Пирумова попросили приговорить к пяти годам тюрьмы по «делу реставраторов»

Прокурор попросил Дорогомиловский суд Москвы приговорить к условному наказанию всех фигурантов дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, кроме бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Об этом сообщает в четверг «РИА Новости».

«Ввиду активной роли Пирумова прошу назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима», - отметила прокурор.

В свою очередь представитель Минкультуры попросил суд назначить обвиняемому условный срок. «В случае если суд решит назначить наказание в виде лишения свободы, то ограничиться сроком, который он уже провел под арестом», — сказал он. Экс-чиновник находится под стражей уже более полугода.

«Дело реставраторов» было возбуждено в марте 2016 г. Федеральной службой безопасности. По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 г. создал и возглавил преступную группу для хищения средств, выделяемых на реставрацию нескольких памятников. В деле семь эпизодов: хищение денег, выделенных на реставрацию в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьбе Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.