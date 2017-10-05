Бортников рассказал о контактах спецслужб России и США в противодействии терроризму

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников сказал, что российские и американские спецслужбы не прекращали контактов в рамках борьбы с терроризмом. Об этом он заявил во время совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России. В совещании участвовали представители 117 делегаций из 76 стран мира.

«Есть прямые контакты между руководителями спецслужб, прежде всего с ЦРУ. Это касалось не только сирийской проблематики, это касалось вообще вопросов противодействия терроризму», - подчеркнул Бортников.

По его словам, российская и американская стороны руководствуются правилом, согласно которому необходимо содействовать друг другу, если есть информация о возможных угрозах. «Этим принципом руководствуемся мы, руководствуются американцы», - сказал Бортинков.