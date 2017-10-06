В ДТП под Владимиром погибло 19 человек

При столкновении пассажирского автобуса с поездом во Владимирской области на станции Покров погибли 19 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента здравоохранения Владимирской области Александра Кирюхина. «Двое мужчин и двое детей находятся в реанимации, еще один мужчина проходит лечение в отделении травм», - сказал он. Пятеро пострадавших госпитализированы. По его данным в живых осталось 34 человека/

По данным главы администрации Покрова Вячеслава Аракелова, в ДТП погибли не менее 16 человек, передает ТАСС. По информации МЧС, предварительно в автобусе находилось 56 человек, из них 18 пострадали.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, автобус пересекал железнодорожный переезд рядом со станцией Покров, и заглох на путях. Переезд был оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Дежурный включил заградительный сигнал о преграде на пути. «Машинист пассажирского поезда №60 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным», - отмечается в сообщении.

Информация о ДТП поступила в МЧС в 03.39 в ночь на 6 октября, сообщается на сайте владимирского управления ведомства. Попавший в аварию автобус по предварительной информации из Казахстана.

В пресс-службе УМВД по региону полагают, что ДТП произошло по вине водителя автобуса. «По предварительной информации, автобус выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом», - уточнили в полиции.