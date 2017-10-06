Водитель сбитого автобуса сообщил о слабом аккумуляторе

Автобус, который попал под поезд на переезде во Владимирской области, заглох и не мог завестись из-за слабого аккумулятора. Это ТАСС рассказал выживший водитель Сарман Нургали. «Аккумулятор слабый был, хотели завести - не завелся, потом хотели подтолкнуть», - рассказал он. По его утверждению, автобус был 1990 г. выпуска и сломался впервые. Погибшего водителя, который был за рулем в момент столкновения, Нургали назвал опытным работником.

«Автобус зарегистрирован в южном Казахстане, он принадлежит ИП [индивидуальному предпринимателю] Назановой», - сказал Нургали.

Ранее гибель одного из водителей подтвердил МИД Казахстана. Оба водителя были гражданами этой страны, их пассажиры - граждане Узбекистана. Следственный комитет подтвердил гибель 16 человек в ДТП.

Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, в том числе нарушение правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. В пресс-службе МЖД ранее утверждали, что автобус выехал на переезд на запрещающий сигнал.

Столкновение произошло около 3.30 ночи у станции Покров Петушинского района Владимирской области. Автобус Mercedes с казахстанскими номерами попал под пассажирский поезд «Петербург-Нижний Новгород». На несколько часов прерывалось движение и по железной дороге, и по автодороге. Пресс-служба МЖД сообщила, что поезд продолжил путь в 10.47 мск, после замены локомотива и проверки железнодорожного полотна. Он опаздывает больше чем на семь часов.