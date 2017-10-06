В Подмосковье погибли пять человек в ДТП с автобусом

В Коломенском районе Подмосковья перевернулся автобус, передает «РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по региону.

Пятеро погибли, девять получили ранения, уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла возле поселка Лукерино. Всего в автобусе находилось 39 пассажиров.

Автобус, попавший в ДТП, следовал из Озер в Москву, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник «Интерфакса», водитель автобуса «не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел в кювет». «Автобус перевернулся», - уточнил он.

Утром 6 октября стало известно, что под Владимиром поезд протаранил пассажирский автобус. ДТП произошло у станции Покров. Погибли не менее 19 человек. Тормозной путь поезда составил 746 м. Возбуждено уголовное дело.