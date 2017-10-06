Аэропорт «Жуковский» эвакуировали из-за звонка об угрозе взрыва

Аэропорт «Жуковский» был эвакуирован после звонка неизвестного об угрозе взрыва. На момент эвакуации пассажиров в аэропорту не было, передает «РИА Новости».

«Кинологическая служба аэропорта уже все проверила, ничего не обнаружила», — рассказал представитель аэропорта. По его словам, аэропорт проверяли сотрудники специальных служб и подразделений МЧС. После проверки аэропорт работает в штатном режиме.

В Москве 6 октября было эвакуировано более 20 000 человек с более чем 70 объектов из-за анонимных звонков об угрозах взрыва, рассказал «Интерфаксу» источник.