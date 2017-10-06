Водителя перевернувшегося в Подмосковье автобуса задержат

Водитель пассажирского автобуса, который перевернулся в Подмосковье, будет задержан в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Водитель автобуса... жив. Он в ближайшее время будет задержан правоохранителями», - сказал он.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном управлении МВД. «Следственным управлением УМВД по Коломенскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», - уточнили в ведомстве.

ДТП произошло в 15:30 мск на третьем километре автодороги «Обход города Коломны». Автобус следовал по маршруту Москва - Озеры. В момент аварии в нем находились 39 пассажиров. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. По информации полиции, в аварии погибли шесть человек, 25 человек были госпитализированы.