Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

Врио главы Дагестана Владимир Васильев в пятницу принял решение отправить в отставку правительство республики. Кроме того, в отставку была отправлена администрация главы республики. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

По словам собеседника агентства, до формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности.

В пресс-службе регионального правительства агентству «РИА Новости» уточнили, что это решение следует из указа Васильева. Ранее он говорил, что не планирует отправлять правительство в отставку, а намерен делать выводы в ходе работы каждого его члена.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, который являлся главой республики с 2013 г. Врио главы региона был назначен Васильев, являвшийся вице-спикером Госдумы и председателем фракции «Единой России» в Госдуме.