Число жертв аварии с автобусом под Владимиром возросло до 17

Число жертв столкновения автобуса с поездом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 17 человек. В больнице вечером в пятницу скончался ребенок в возрасте около двух лет. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

Ранее информированный источник говорил агентству, что число жертв аварии возросло до 17 человек.

Столкновение произошло примерно в 3.30 ночи у станции Покров Петушинского района Владимирской области. Автобус Mercedes с казахстанскими номерами попал под пассажирский поезд Петербург - Нижний Новгород.