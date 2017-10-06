В Москве за сутки «заминировали» более 130 объектов

В Москве за сутки правоохранительные органы столицы проверили не менее 85 объектов массового скопления людей из-за анонимных звонков об угрозе взрыва, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Всего за день «по Москве прошла угроза по 130 объектам», уточнил он, добавив, что число эвакуированных из зданий еще не успели подсчитать.

6 октября в Москве были эвакуированы посетители из таких торговых центров, как «Тройка», «Охотный ряд», «Атриум». Эвакуация коснулась и трех столичных вокзалов - Белорусского, Курского и Ярославского. Также эвакуация проходила в здания органов власти и школ трех московских округов.