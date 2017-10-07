Минобороны обнародовало видео удара ВКС России по командирам ИГ в Сирии

Минобороны России опубликовало видео удара ВКС России по пункту влиятельных командиров террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Сирии. Кадры показал в субботу телеканал «Россия 24».

На записи, произведенной с воздуха, видно, как ракетный авиаудар наносится по боевикам, которые передвигаются пешком, а также на внедорожниках.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили командный пункт террористов ИГ и до 80 боевиков рядом с городом Меядин. Тем же ударом российские военные уничтожили 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.