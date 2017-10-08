В сирийском Меядине проходит операция по окружению боевиков ИГ

В сирийском городе Меядин, который является одним из важных опорных пунктов террористов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в провинции Дейр-эз-Зор, в настоящий момент ведется операция по окружению боевиков. Об этом информирует в воскресенье агентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства рассказал, что штурмовые отряды сирийских войск «ведут зачистку» на западных окраинах Меядина.

Эту информацию также подтверждает источник агентства Reuters в правительственных войсках Сирии.

По информации военного источника агентства SANA, на которое ссылается ТАСС, подразделения правительственных войск также взяли под контроль населенный пункт Марат Эль-Фаукан на восточном берегу Евфрата.

Город Меядин расположен в 45 км к юго-востоку от провинции Дейр-эз-Зор. 6 октября стало известно, что правительственные войска вошли в город и взяли под контроль рынок в его западной части, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль.