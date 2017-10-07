Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и подготовку к саммитам

Президент России Владимир Путин провел в субботу встречу с постоянными членами Совета безопасности. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, а также подготовка к саммитам СНГ и ЕврАзЭС. Кроме того, затрагивалась и тема внутренних российских проблем. Об этом информирует ТАСС.

Постоянные члены Совбеза также поздравили российского президента с юбилеем.

В субботу Путину исполнилось 65 лет. Как говорил ранее Песков, свой день рождения президент собирался провести в рабочих встречах, а также телефонных разговорах.