Лукашенко поздравил Путина с 65-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе белорусского президента.

Лукашенко отметил вклад Путина в развитие белорусско-российских отношений. «Правильность выбранного нами курса на сближение Белоруссии и России подтверждена временем», - добавил он.

Белоруский лидер подчеркнул, что на сегодняшний день достижения союзного строительства являются очевидными. Он также заявил, что глубоко убежден, что активная позиция Путина и его нацеленность на дальнейшее сотрудничество «будут способствовать расширению интеграционных процессов» России и Белоруссии.

7 октября российский президент отмечает 65-летие. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее говорил, что этот день президент собирается провести за работой. Так, в субботу он планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности.