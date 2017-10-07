В Берлине нарисовали граффити в честь дня рождения Путина

В 65-й день рождения президента России Владимира Путина в Берлине появилось граффити с его изображением. Об этом сообщает в субботу ТАСС.

Граффити, на котором Путин изображен сидящим в кресле в окружении белых голубей, украшено строками из оды «К радости» Фридриха Шиллера. Ее текст лежит в основе гимна Совета Европы и Евросоюза.

Художники нарисовали рисунок около улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-штрассе, то есть на стыке двух округов - Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров от этого места когда-то проходила берлинская стена, разделявшая до воссоединения Германии город на две части.

Агентство «РИА Новости» добавляет, что граффити в честь дня рождения российского президента появились не только в Берлине, но и в других европейских городах. Так, в Париже художник Skame Retors стилизовал изображение Путина под советский плакат Александра Родченко. Он подписал свое граффити следующим образом: «Пацифист, с днем рождения». В Барселоне местные художники нарисовали Путина подмигивающим зрителям. Ее авторы подписали граффити так: «Каждый человек имеет право на самоопределение».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин собирается провести свой день рождения за работой. В частности, он планирует провести встречи с постоянными членами Совета безопасности, а также совершить несколько телефонных разговоров.