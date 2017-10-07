Кадыров поздравил Путина с юбилеем

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 65-летием. Свое поздравление он написал в канале в Telegram.

Кадыров подчеркнул, что он всегда относился и относится к Путину с «сыновней почтительностью». Он признался, что ему «радостно» видеть, как не только в России, но и в других странах его поздравляют с днем рождения.

Политик отметил, что подобное отношение к президенту свидетельствует о том, что Путин «живет любовью к Отечеству и народу России», а также справедливо относится к другим государствам.

«Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С Днем Рождения, Владимир Владимирович!» - написал Кадыров.

В своем Instagram Кадыров добавил, что, став руководителем страны, «Путин вернул обществу чувство любви и уважения к своей Родине, чувство веры в нее, уверенности в своих силах».

«Желаю, чтобы Вам всегда сопутствовали крепкое здоровье, удача и благополучие!» - пожелал Кадыров Путину.

7 октября Путину исполняется 65 лет. С юбилеем российского лидера уже поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кроме того, в субботу СМИ писали, что в европейских городах появились граффити в честь дня рождения российского президента.