В МИДе пообещали зеркально ответить на ограничения для российских СМИ в США

Министерство иностранных дел прокомментировало ограничения на работу российских журналистов в США. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва готова также ввести ограничения на работу американских СМИ в России. Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ, пишет «Интерфакс».

Захарова подчеркнула, что при этом для российских властей не будет разницы, являются ли СМИ государственными либо частными или финасируются через «небольшую, опосредованную цепочку» от американских госорганов.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, если притеснение российских СМИ в США продолжится, то в Москве могут принять соответствующие взаимные меры. Он также подчеркнул, что в Кремле надеются на получение реакций от международных инстанций на эту ситуацию.

Российские власти полагают, что действия американских властей в отношении российских СМИ, в частности RT и Sputnik, «идут вразрез с принципами соблюдения свободы слова», говорил пресс-секретарь Владимира Путина.

В пятницу «Интерфакс» писал о том, что Генпрокуратура России вместе с другими компетентными органами в настоящий момент изучает возможность признания деятельности некоторых американских СМИ нежелательными в России.

В начале октября член палаты представителей от Демократической партии США Дэвид Сисиллине выразил мнение, что телеканал RT должен быть зарегистрирован в качестве иностранного агента. Такое решение, по его словам, будет отвечать интересам американской аудитории и не будет являться препятствием для работы телеканала.

Кроме того, СМИ сообщали о допросе в ФСБ экс-сотрудника информационного агентства Sputnik Эндрю Файнберга. Допрос был проведен в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.