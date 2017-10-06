Это будет ответ на притеснение RT и Sputnik в США, не исключил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возникновение проблем у зарубежных СМИ Максим Стулов / Ведомости

Российские власти могут предпринять «действия на основе принципа взаимности» в случае дальнейшего притеснения российских СМИ за рубежом. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в пятницу журналистам, комментируя сообщение «Интерфакса» о намерении Генпрокуратуры признать «нежелательными» в России ряд зарубежных СМИ.

У Кремля нет информации о планах Генпрокуратуры в отношении зарубежных СМИ в России, сказал Песков. «Но вы знаете, что ряд наших СМИ подвергаются беспрецедентному давлению, которое затрудняет их деятельность в ряде стран, в частности в США», - отметил представитель Кремля. Российские власти считают, что действия властей в отношении российских СМИ, в частности в отношении RT и Sputnik, «идут вразрез с принципами соблюдения свободы слова».

В России равенство зарубежных и российских СМИ гарантировано специальным законом, российские власти руководствуются им, отметил Песков. Но если притеснение российских СМИ в других странах продолжится, «нельзя исключать действий, которые будут осуществлены на основе принципа взаимности», отметил он.

В пятницу «Интерфакс» сообщил, что Генпрокуратура совместно с другими компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда СМИ США нежелательной на территории России. «После состоявшегося накануне в Совете Федерации заседания рабочей группы по вопросам нарастающего давления на российские СМИ на территории США Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами изучает возможность признания деятельности ряда американских средств массовой информации нежелательной на территории России», - сказал один из собеседников агентства.

В минувшую среду источник в правительственных кругах сообщил «Интерфаксу», что в ответ «на беспрецедентное и беспричинное давление» со стороны американских структур на российские СМИ в США «ровно такие же ограничения будут наложены и на американские СМИ, присутствующие в России». «Это может коснуться всех американских СМИ, действующих в России», - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT в качестве иностранного агента. Это, по его мнению, будет отвечать интересам американской аудитории и не станет препятствием для работы телеканала.

Также, как сообщали СМИ, ФБР допросило бывшего сотрудника информационного агентства «Спутник» Эндрю Файнберга в рамках расследования якобы пропагандистского характера работы представителей СМИ России.

Со своей стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ».