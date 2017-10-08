Премьер-министр Турции сообщил о координации с Россией действий в Идлибе

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что турецкие власти взаимодействуют с российскими для обеспечения безопасности в провинции Идлиб в Сирии. Об этом информирует телеканал CNN Turk со ссылкой на заявление главы кабмина Турции.

21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция в рамках зоны деэскалации в Сирии собирается обеспечивать безопасность в Идлибе, а Россия - возле провинции. 7 октября турецкий лидер заявил о готовности военнослужащих Турции присоединиться к операции в Идлибе, которую начала оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА).

С мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соглашение об этом было достигнуто представителями России, Ирана и Турции в сентябре. В настоящий момент в Сирии существуют три зоны: на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону включены Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Как заявил по итогам встречи в сентябре президент России Владимир Путин, создание зон деэскалации стало прологом для прекращения военных действий в Сирии. Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что Турция и Россия вместе поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии.