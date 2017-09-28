Путин и Эрдоган подтвердили готовность продолжать работу по зонам деэскалации в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом была подтверждена готовность продолжать рабочие процессы по зонам деэскалации в Сирии.

По мнению российского президента, создание зон деэскалации стало прологом для прекращения военных действий в Сирии. «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам», - сказал он по итогам российско-турецких переговоров.

В свою очередь Эрдоган заверил журналистов, что Турция и Россия вместе поддерживают территориальную целостность Ирака и Сирии. Его слова транслировал телеканал A Haber.

«Мы с Россией поддерживаем территориальную целостность Ирака и Сирии. Турция продолжит тесное сотрудничество с Россией для достижения политического разрешения кризиса в Сирии», - сказал Эрдоган.