Песков подтвердил предварительную договоренность о покупке С-400 Эр-Риядом

Контакты в плане реализации сделки по продаже Саудовской Аравии российских зенитных комплексов С-400 «весьма позитивны», а их «предварительные результаты очень хорошие», сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Против третьих стран военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда не направлено, заверил он, комментируя сообщения о том, что купленное у России орудие может быть использовано Саудовской Аравией против Ирана. «Это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенности ни у кого», – добавил Песков.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству в понедельник сообщила, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.