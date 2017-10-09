Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках С-400

Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Страны также договорились о поставках противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103, сказали в пресс-службе.

Кроме того, Рособоронэкспорт и Саудовская военно-промышленная компания (SAMI) подписали контракт о локализации производства автоматов АК-103, заявила «РИА Новости» представитель ФСВТС Мария Воробьева.

Представитель Пентагона Мишель Балданза ранее говорила ТАСС, что интерес Саудовской Аравии к приобретению российских систем С-400 «Триумф» вызывает беспокойство в США.