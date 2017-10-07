Глава МИД Саудовской Аравии сообщил о «скорой» отмене санкций против России

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр высказал мнение, что западные санкции в отношении России могут быть отменены в ближайшем будущем. Об этом он сообщил во время интервью, которое было показано в пятницу в эфире телеканала «Россия 24».

«Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии санкций. Я считаю, что это скоро должно произойти», - приводит слова аль-Джубейра ТАСС.

Дипломат также подчеркнул, что Эр-Рияд, инвестируя в Россию, не нарушает международное право. По его словам, Саудовская Аравия работает с Россией «как с дружественной страной» (цитата по «РИА Новости»). При этом он добавил, что государство также хотело бы сотрудничать со многими другими странами.

В настоящий момент глава МИД Саудовской Аравии находится с визитом в России в составе делегации короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

6 октября Австрийский институт экономических исследований обнародовал доклад, в котором потери Евросоюза (ЕС) от введенных в отношении России санкций оценены в более чем 300 млрд евро.