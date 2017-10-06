Песков назвал преувеличением переделку Кремля под короля Саудовской Аравии

Никаких изменений внутри Кремля в связи с визитом короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза ас-Сауда не проводилось, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это относится к вопросам технической организации визита и, как правило, не раскрывается», - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли саудовский монарх передвигался на электрокаре.

Песков назвал эти сообщения СМИ «творческим преувеличением». «Кремль не переделывали», - добавил он.

Накануне после переговоров короля с Путиным в ходе первого в истории визита саудовского монарха в Россию было подписано 14 документов, в том числе соглашение о создании энергетического инвестфонда в объеме $1 млрд с участием суверенного фонда Саудовской Аравии, Saudi Aramco и РФПИ.

Визит 81-летнего Сальмана бен Абдель Азиз аль-Сауда в Россию начался с курьезного случая - специальный трап-эскалатор сломался в момент, когда монарх спускался по нему из своего самолета.