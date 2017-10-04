Путин назвал санкции против России примером недобросовестной конкуренции

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что финансовые ограничения и санкции в энергетической сфере, направленные против России, являются примером недобросовестной конкуренции за рынки сбыта. Об этом он сообщил во время выступления в среду на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, пишет «Интерфакс».

Российский президент отметил, что, по его мнению, это используется «для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность». Такая политика, по его словам, в первую очередь затрагивает потребителей и те страны, которые, поддерживая санкции, упускают привлекательные инвестиционные возможности.

«Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего - развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией», - приводит слова Путина ТАСС.

Ранее в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в ходе российской энергетической недели, что Венесуэла прорабатывает альтернативные поставки нефти на мировые рынки в случае введения санкций США. Он добавил, что государство создаст для них «максимальные условия».