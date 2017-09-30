Кудрин: новые санкции США несут имиджевые риски для России

Бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что новые санкции США, которые ставят Россию в один ряд с КНДР и Ираном, несут имиджевые риски.

«Конечно, неприятно стоять рядом с Северной Кореей и Ираном в этом списке. Это создает новые имиджевые риски для России. По своей открытости Россию сложно сравнивать с этими странами», — сказал Кудрин.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России, КНДР и Ирана.

Сегодня стало известно, что Трамп поручил госсекретарю США Рексу Тиллерсону курировать вопросы, связанные с санкциями в отношении России. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.