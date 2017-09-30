Трамп поручил Тиллерсону курировать вопрос санкций в отношении России

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Рексу Тиллерсону курировать вопрос санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Президент распределил полномочия между Тиллерсоном, министром финансов Стивеном Мнучином и директором национальной разведки Дэном Коутсом.

Госсекретарь будет решать вопросы, связанные с закреплением санкций. Также он будет принимать решения о выдаче виз лицам, «наносящим ущерб кибербезопасности» США.