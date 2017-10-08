Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии по сотрудничеству с Россией

Политическая линия США в отношении России не имеет никакого влияния на планы Саудовской Аравии по развитию отношений с Москвой «по всему спектру направлений». Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр на встрече с представителями российских СМИ, сообщает ТАСС.

Аль-Джубейр отметил, что отношения Эр-Рияда с США находятся на уровне стратигического партнерства, однако задача Саудовской Аравии - улучшение отношений с Москвой, поскольку это «пойдет на благо» королевству, Ближнему Востоку и всему миру.

Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что санкции между Россией и западными странами касаются только их. Он выразил надежду на то, что вопрос с их снятием будет решен в ближайшее время.

В субботу министр заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены «в скором времени». Об этом, по его словам, можно договориться с международным сообществом.

В воскресенье аль-Джубейр также подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит ни одной стране финансировать терроризм и распространять идеологию ненависти. Он добавил, что Эр-Рияд собирается сотрудничать с Москвой в борьбе с терроризмом.

4 октября король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд впервые приехал в Москву с официальным визитом. На следующий день он провел встречу с президентом Владимиром Путиным. По итогам переговоров руководители двух стран подписали несколько важных соглашений, в том числе договор о создании совместного фонда высоких технологий объемом $1 млрд.