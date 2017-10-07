Пушков прокомментировал продажу США Саудовской Аравии систем ПРО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил продажу США Саудовской Аравии комплексов THAAD рефлексом «собаки Павлова» со стороны Вашингтона в связи с продажей Турции российских С-400.

«Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Вечером в пятницу стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии мобильных противоракетных комплексов THAAD на сумму $15 млрд. Сделка была совершена в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд, о поставке которой ранее договорились Вашингтон и Эр-Рияд.

Саудовская Аравия ранее запросила у США 44 пусковых установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семь радаров для этих комплексов. Также США планируют поставить Эр-Рияду дополнительное оборудование, включая грузовики, генераторы и системы связи, напоминает ТАСС.

Ожидается, что заключение сделки не только улучшит безопасность Саудовской Аравии, но и будет способствовать продвижению интересов Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, указывается в заявлении управления военного сотрудничества министерства обороны США.

В сентябре Россия и Турция договорились о поставках С-400 «Триумф». 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие власти уже оплатили первый взнос.