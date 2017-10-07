Политика
Новости

Пушков прокомментировал продажу США Саудовской Аравии систем ПРО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил продажу США Саудовской Аравии комплексов THAAD рефлексом «собаки Павлова» со стороны Вашингтона в связи с продажей Турции российских С-400.

«Госдеп срочно одобрил поставку Эр-Риаду систем ПВО на 15 млрд. Испугались наших С-400, особ. после Турции. Рефлекс - как у собаки Павлова», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Вечером в пятницу стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии мобильных противоракетных комплексов THAAD на сумму $15 млрд. Сделка была совершена в рамках общей партии оборонительного вооружения стоимостью $110 млрд, о поставке которой ранее договорились Вашингтон и Эр-Рияд.

Саудовская Аравия ранее запросила у США 44 пусковых установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков, 16 пунктов управления и семь радаров для этих комплексов. Также США планируют поставить Эр-Рияду дополнительное оборудование, включая грузовики, генераторы и системы связи, напоминает ТАСС.

Ожидается, что заключение сделки не только улучшит безопасность Саудовской Аравии, но и будет способствовать продвижению интересов Вашингтона в сфере внешней политики и национальной безопасности, указывается в заявлении управления военного сотрудничества министерства обороны США.

В сентябре Россия и Турция договорились о поставках С-400 «Триумф». 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкие власти уже оплатили первый взнос.

Фото