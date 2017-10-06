«Коммерсантъ» узнал о договоренностях по поставкам С-400 «Триумф» Эр-Риярду

Вопрос о поставках в Саудовскую Аравию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» обсуждался на переговорах президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, в ходе встречи достигнуты принципиальные договоренности по этой теме.

По итогам переговоров глав государств гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и председатель совета директоров Saudi Arabian Military Industries (SAMI) Ахмад аль-Хатыб помимо контракта на организацию в королевстве производства автоматов Калашникова АК103 и патронов к ним, подписали и меморандум «о покупке и локализации производства продукции военного назначения».

Точные параметры сделки будут обсуждаться на межправительственной комиссии по ВТС в конце октября, рассказал собеседник издания. По его словам, саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов «Триумфов» примерно на $2 млрд. В SAMI в заявили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРС. Российские переговорщики настаивают, что она должна быть минимальной, а основное производство вестись на мощностях завода «Алмаз-Антей».

Саудовская Аравия может стать третьей страной, после Китая и Турции, имеющей в своем арсенале С-400.

В SAMI также сообщили, что подписан меморандум закупки и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Степень их локализации будет разной.