Вашингтон беспокоят планы Саудовской Аравии по закупке российских систем С-400 «Триумф»

Интерес Саудовской Аравии к приобретению российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» вызывает беспокойство в США, заявила ТАСС официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. «Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз», - подчеркнула она.

Представитель Пентагона также подчеркнула, что «США и Саудовскую Аравию связывают прочные отношения в области военных закупок». Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Эр-Риярд проявляет интерес к закупке С-400.

По данным «Коммерсанта», по итогам переговоров в Москве на высшем уровне по сделке достигнуто принципиальное согласие, хотя она пока и не структурирована. Собеседник издания рассказал, что саудовские военные могут приобрести не менее четырех дивизионов «Триумф» примерно на $2 млрд. В SAMI в заявили, что меморандум подразумевает частичную локализацию производства компонентов ЗРС. Российские переговорщики настаивают, что она должна быть минимальной, а основное производство вестись на мощностях завода «Алмаз-Антей».

Накануне официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт, отвечая на вопросы о том, не беспокоит ли Вашингтон визит в Москву короля Саудовской Аравии, отметила, что речь идет о «дипломатии». Принципиально в отношениях США и Саудовской Аравии ничего не меняется.