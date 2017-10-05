«Коммерсантъ» узнал об ожиданиях Москвы по поставкам Эр-Риярду комплексов С-400 «Триумф»

К визиту в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза аль-Сауда российская сторона подготовила пакет контрактов в области военно-технического сотрудничества примерно на $3 млрд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на работающие в этой сфере источники. В пакет входит и вопрос о поставках нескольких дивизионов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Подписание контрактов по этому вопросу не запланировано, но, при условии достижения договоренностей на высшем уровне, могут начаться предконтрактные переговоры. «При положительном исходе контракты могут быть подписаны уже во время заседания российско-саудовской межправительственной комиссии по ВТС, которое состоится в конце месяца»,— предположил один из собеседников издания.

Россия обсуждала с королевством крупные пакеты контрактов, вплоть до суммы в $20 млрд, но до их заключения дело не дошло. «Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», - отмечал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, также Эр-Риярд в рамках контрактов просит организовать трансферт технологий. Договоренности по этому вопросу на высшем уровне «помогут решить и этот вопрос», отмечают собеседники.

Помимо этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подписать три соглашения о создании новых фондов с суверенным фондом Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF). Сейчас его активы оцениваются в $183 млрд, но в перспективе ожидается рост до $2,5 трлн по итогам готовящегося IPO Saudi Aramco. Совместно с PIF и Saudi Aramco планируется создать энергетический инвестфонд на $1 млрд. Помимо этого может быть создана платформа для инвестиций в сфере высоких технологий, также на $1 млрд. Интерес у инвесторов есть к Eurasia Drilling и «Яндексу». Также рассматривается участие фонда в капитале Объединенного транспортного концессионного холдинга, созданного РФПИ и УК «Лидер». Они прорабатывают проект эксплуатации участка платной скоростной автодороги М1 «Северный обход Одинцова», проектирование, строительство и эксплуатацию дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге, сообщили в фонде.