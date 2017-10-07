Король Саудовской Аравии стал почетным доктором МГИМО

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль-Сауд стал почетным доктором МГИМО. Это звание было присвоено ему в субботу, пишет «РИА Новости».

В торжественной церемонии, которая состоялась в конференц-зале МГИМО, участвовали министр образования и науки Ольга Васильева и ректор Анатолий Торкунов, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, пишет ТАСС.

«Ученый совет принял единогласное решение о присвоении вам звания почетного доктора МГИМО за огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами», - заявил Торкунов, обращаясь к монарху.

Награда королю Саудовской Аравии вручена за «огромный вклад в укрепление международного мира и сотрудничества между нашими странами». Он выразил благодарность за присвоение ему звания.

Монарх отметил, что королевство уделяет пристальное внимание воспитанию нового поколения, которое будет участвовать в строительстве цивилизации. По его словам, важную роль в развитии общества играют наука, инновации, совершенствование технологий и человеческого капитала. В этой связи он призвал институты и научно-исследовательские центры России и Саудовской Аравии сотрудничать «во имя укрепления целеустремленного диалога».

Он также обратил внимание на «славную историю», которой знаменит МГИМО. «Это мощный маяк науки и образования», - приводит слова короля «Интерфакс».

В эти дни проходит первый визит короля Саудовской Аравии в Россию. В четверг аль-Сауд провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи монарх пригласил российского лидера посетить Саудовскую Аравию, Путин принял его предложение.