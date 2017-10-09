Путин обсудит с Памфиловой президентские выборы

Президент Владимир Путин встретится в понедельник, 9 октября, с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, они собираются обсудить результаты применения новшеств, введенных в избирательное законодательство. Пойдет речь и о том, какие из положительных практик голосования можно будет заимствовать на президентских выборах в марте 2018 г., уточнил чиновник.

Ранее в избирательное законодательство был внесен ряд поправок. Самым заметным изменением стала отмена открепительных удостоверений. При этом избиратели получили право голосовать по месту фактического нахождения. Эта норма впервые была опробована на региональных выборах этой осенью.

Будет ли Путин участвовать в президентских выборах 2018 г., до сих пор не ясно. Только 4 октября он говорил, что не только не решил, «против кого» будет баллотироваться, но и будет ли он баллотироваться вообще. Он напомнил, что президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября или в начале декабря. Он надеется, что к этому времени основные претенденты определятся, заявят о своих планах и обнародуют свои программы.