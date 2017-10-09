Неверов возглавил фракцию единороссов в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов избран руководителем думской фракции «Единая Россия», сообщает «Интерфакс». О результатах голосования членов фракции объявил ее первый зампред Андрей Исаев. Кандидатуру Неверова ранее в понедельник внес лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев. До сих пор Неверов также был секретарем генсовета партии «Единая Россия».

Сначала несколько депутатов высказались в поддержку Неверова. Затем Исаев спросил нет ли у кого возражений против выдвинутого кандидата. Потом он спросил у самого кандидата, не назрело ли у него «желание самоотвода», передает «Интерфакс». После этого Неверов был избран руководителем фракции по итогам открытого голосования на безальтернативной основе.

Прежний руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев на прошлой неделе был назначен врио главы Дагестана после отставки Рамазана Абдулатипова. После ухода Васильева из Думы источники «Ведомостей» в палате и партии называли кандидатуру Неверова наиболее вероятной на пост руководителя фракции. Равнозначной Неверову фигуры в партии нет, они работали в связке с Владимиром Васильевым, фракция огромная и Неверов знает историю всех и каждого – от праймериз до результатов выборов, он для них авторитет, говорил источник «Ведомостей», близкий к руководству партии.

Выдвигая кандидатуру Неверова, Медведев отметил, что его знают люди по всей стране и его уважают «коллеги, сторонники и оппоненты». Он выразил уверенность, что у Неверова есть все данные и необходимый опыт для руководства такой крупной фракцией в Думе.