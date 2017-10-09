Опубликовано видео допроса плененных «Исламским государством» россиян‍

В Youtube появился видеоролик, на котором плененным россиянам Роману Заболотному и Григорию Цуркану один из боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) задает вопросы. Изначально видеоролик привлек внимание Conflict Intelligence Team.

На видео Заболотный признается, что он русский. «У меня есть информация об оружии, я работал с картами. Я не был в Дейр-эз-зоре. Мы ехали с информацией к нам в штаб», — сказал Заболотный.

Цуркану молчит. Предположительно, он сидит спиной к кабине автомобиля. На видео всего трое плененных мужчин.

Ранее «Исламское государство» объявило о пленении в Сирии двух россиян. Позже в качестве доказательства было распространено видео, на котором один из мужчин назвал себя Романом Заболотным, а другой - Григорием Цуркановым. В Минобороны России опровергли информацию о захвате боевиками в плен российских военнослужащих.