МИД выясняет гражданство пленников ИГ

МИД России вместе с другими ведомствами выясняет гражданство и возможное местонахождение двух мужчин, которых «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) назвало взятыми в плен российскими военнослужащими. Как сообщил «Интерфакс», это заявила представитель министерства Мария Захарова. По ее словам, «с первых же моментов появления этой информации все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему».

3 октября ИГ заявило о захвате двух россиян в районе Дейр-эз-Зора и обнародовало видео с ними. Одного из них узнали родственники и сообщили, что в Сирию он попал через частную военную компанию. Второго узнали в войсковом казачьем обществе и отметили, что выясняют, как он оказался в Сирии. В Минобороны отрицают, что российская группировка в Сирии теряла пленными действующих военнослужащих. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверяют информацию о захвате россиян, а сообщениям СМИ он не доверяет.

На видео ИГ один из двоих мужчин сообщил, что он - Заболотный Роман Васильевич, 1979 г. р., уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он добавил, что рядом с ним - Сурканов Григорий Михайлович, 1978 г. р., уроженец Домодедовского района Подмосковья (в СМИ также встречаются варианты фамилии «Цуркану» или «Цурканов»).

По словам Захаровой, выясняется, почему эти люди находятся в Сирии и при каких обстоятельствах они были похищены. Поиск информации осложнен тем, что российская сторона пока не получила никаких требований для освобождения заложников, добавила дипломат. Российская сторона, по ее словам, находится в тесном контакте с местными властями в Сирии.