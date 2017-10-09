Минюст России предупредил «Радио Свобода» о возможном ограничении деятельности

Минюст России вынес предупреждения телеканалу «Настоящее время» и «Радио Свобода» о возможной квалификации их деятельности как иностранных агентов.

По мнению ведомства, деятельность данных СМИ подпадает под признаки, установленные в ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» для организаций - иностранных агентов.

В пресс-службе «Настоящего времени» сообщили, что Минюст подтвердил подлинность полученного им письма по телефону.

«Настоящее время» и «Радио Свобода» входят в систему международного вещания США и финансируются конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила о готовности российской стороны ограничить работу американских СМИ в России.