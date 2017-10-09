Депутаты-отпускники помогли сэкономить 32 млн рублей для бюджета

Госдума сэкономила 32,3 млн руб. после введения в свой регламент нормы о возможности для депутатов пропускать заседания без сохранения содержания, за свой счет. Это заявил 9 октября журналистам спикер палаты Вячеслав Володин. По его словам, эти деньги пока возвращаются в бюджет. Ранее зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев предлагал направлять сэкономленные средства на зарплаты помощников депутатов, так как их зарплаты ниже, чем у самих парламентариев.

В середине июля Володин говорил, что с начала введения этой нормы на тот момент было сэкономлено более 28 млн руб.

Володин начал бороться за укрепление дисциплины среди депутатов вскоре после того, как занял пост спикера в Думе седьмого созыва. В октябре 2016 г. Дума внесла в регламент поправки, запрещающие депутатам голосовать друг за друга по доверенности. Также был сокращен перечень уважительных причин для пропуска заседаний Госдумы. Уважительными причинами считаются больничный, командировка, участие в парламентской делегации или исполнение депутатских обязанностей за пределами Думы. За пропуски без уважительных причин депутатов штрафуют. Вместо двух недель в месяц для пленарных заседаний теперь отводится три, отдельная неделя для работы в комитетах отменена - работу в комитетах приходится совмещать с пленарными заседаниями, продолжительность которых увеличилась.