Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова

Вдова бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова Мария Максакова просит не рассматривать возможные бытовые причины его убийства, передает ТАСС.

«Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму», - сказала она. Максакова рассказала, что вышла замуж «по большой любви». Певица исключила, что Вороненкова могли убить из ревности или мести. «Это был заказ», - заявила она.

Максакова считает выводы украинского следствия «доказанным эпизодом». «Все, что сегодня было озвучено генеральным прокурором Украины, является доказанными эпизодами, которые будут переданы в суд и рассмотрены там», - отметила она.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта при выходе из гостиницы. Его охранник был ранен в ходе перестрелки с убийцей. Позже убийца скончался в больнице.